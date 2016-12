Torino, a Palazzo Chiablese arriva "La Belle Époque" di un pittore d'eccezione: Henri de Toulouse-Lautrec

Boa di struzzo, giarrettiere, lunghi guanti neri, cappelli, pizzi e piume sono solo alcuni degli accessori che le donne dipinte da Lautrec si concedono di indossare tra le mura delle stanze, nei salotti dei bordelli o trai tavoli dei cabaret e dei caffè-concerto.



Prostitute, ballerine, entreneuse, cantanti, maîtresse, giovani e fragili fanciulle sono i soggetti che Lautrec ci regala nei suoi quadri e nei suoi famosi affiche per raccontare, senza giudizio, i vizi e le paillette della scintillante Belle Époque.



In poco tempo, Lautrec diventa uno degli illustratori e dei disegnatori più richiesti di Parigi, dai manifesti pubblicitari per le rappresentazioni teatrali, i balletti e gli spettacoli alle illustrazioni per importanti riviste dell’epoca, come la satirica “Le Rire”.



È intorno a queste meravigliose locandinee alle belle litografie a colori che si concentra la mostra a Palazzo Chiablese di Torino, con circa 170 opere, tutte provenienti dalla collezione dell’Herakleidon Museum di Atene.