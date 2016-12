Topolino invade la Triennale di Milano 1 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Topolino invade la Triennale di Milano 2 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Topolino invade la Triennale di Milano 3 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Topolino invade la Triennale di Milano 4 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Topolino invade la Triennale di Milano 5 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Topolino invade la Triennale di Milano 6 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Topolino invade la Triennale di Milano 7 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Topolino invade la Triennale di Milano 8 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Topolino invade la Triennale di Milano 9 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Topolino invade la Triennale di Milano 10 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Topolino invade la Triennale di Milano leggi dopo slideshow

Dopo l’esposizione in Triennale Design After Design, le statue viaggeranno nelle principali città italiane. A novembre poi, la mostra concluderà il suo viaggio a Milano per una grande asta benefica battuta da Sotheby’s a favore di ABIO Italia Onlus, per la realizzazione di spazi a misura di bambino negli ospedali italiani.



La rappresentazione nasce da un'idea di The Walt Disney Company Italia per festeggiare quello che a tutti gli effetti può essere considerato un simbolo anche del Bel Paese e coniugare quindi la fantasia e la stravaganza del personaggio con la creatività italiana. Il mito del Topo più famoso e amato del mondo diventa quindi un’opera d’arte attraverso il celebre estro italiano declinato in ogni sua espressione, dall’arte alla moda, dal design al cibo fino ai motori.



Alla presentazione Daniel Frigo, Amministratore Delegato di Disney Italia, ha dichiarato: "Insieme ad eccellenti marchi italiani che si distinguono nel mondo per la loro creatività, abbiamo cercato di usare Mickey per dimostrare la loro ispirazione e originalità. Non c’è posto migliore per dare il via alla mostra se non all’interno di Triennale".



Topolino nasce nel 1928 dal genio del visionario Walt Disney. Diventa popolare in tutto il mondo grazie al suo primo cartone animato con sonoro sincronizzato “Streamboat Willie”. In particolare in Italia dove nel 1930 compare la prima illustrazione a lui dedicata sull’inserto domenicale “L’Illustrazione del Popolo”.Da noi, sempre nel 1930, nascono poi le storie italiane del settimanale Topolino con cui sono cresciuti grandi disegnatori al fianco di importanti studiosi, critici ed esperti.