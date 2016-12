9 marzo 2015 The Cinema Show, l'arte della cinepresa e i suoi protagonisti in mostra a Modena Alla Galleria civica, fino al 7 giugno, una selezione di opere dalla Raccolta della Fotografia del museo modenese consacrata alla settima arte e ai suoi miti Tweet google 0 Invia ad un amico

10:19 - Il Cinema, quello con la C maiuscola, va in scena a Modena. La Galleria civica ospita, fino al 7 giugno, la mostra "The Cinema Show", una selezione di opere tratte dalla Raccolta della Fotografia del museo modenese consacrata alla settima arte e ai suoi protagonisti che abbraccia un secolo di cinema: dal cortometraggio sperimentale Thais del 1917, di Anton Giulio Bragaglia, fino ai film italiani e internazionali degli ultimi anni.

Gli artisti in mostra - La rassegna presenta l'opera di una quarantina di fotografi, alcuni che hanno dedicato un'intera vita professionale al cinema, altri che nel corso della loro carriera ne hanno ritratto i protagonisti in modo occasionale.



Tra i nomi degli autori, Philippe Antonello, Enrico Appetito, Franco Bellomo, Anton Giulio Bragaglia, Jean-François Bauret, Giovanni Cozzi, Chico De Luigi, Franco Fontana, David Gamble, Marcello Geppetti, Pino Guidolotti, Horst P. Horst, Emilio Lari, Erich Lessing, Gina Lollobrigida, Umberto Montiroli, Luciana Mulas, Ugo Mulas, Claude Nori, Gabriele Pagnini, Federico Patellani, John Phillips, Roger Pic, Pierluigi Praturlon, Paul Ronald, Gianfranco Salis, Tazio Secchiaroli, Pino Settanni, Angelo Turetta, Mario Tursi.



La kermesse - Il percorso espositivo si snoda attraverso fotografie di scena, ritratti in studio, scatti eseguiti durante le pause sul set oppure in strada di sorpresa, che indagano ciò che accade dietro le quinte del mondo del cinema e la sua dimensione sospesa fra realtà e immaginario.



Da Marilyn Monroe alla nostra Claudia Gerini, sono tanti i divi e le dive del grande schermo immortalati dalla macchina fotografica: Marlene Dietrich e Carroll Baker, John Huston e Tony Curtis, Totò, Roberto Benigni e Cristiana Capotondi.



Gli attori, in posa o colti di sorpresa, sono ritratti sul set durante le riprese o in momenti di distrazione, come Eduardo De Filippo che scherza con Marcello Mastroianni. Non mancano nemmeno i registi, fotografati in intense conversazioni con il cast o intenti a girare e spiegare la dinamica delle scene (Fellini in 8 e ½, i Taviani in Kaos)



Un'intera sezione della mostra è dedicata alla fotografia di scena, con immagini scattate da alcuni dei più grandi interpreti di questo particolare genere fotografico sui set di film come La terra trema e Quarto potere, e a star quali Robert De Niro, Alberto Sordi, Jane Fonda, Charlotte Rampling, Ingrid Bergman.



The Cinema Show

7 febbraio-7 giugno 2015

Sala grande di Palazzo Santa Margherita, Galleria civica di Modena

Corso Canalgrande 103

41100 Modena

Tel. 059 203 2911