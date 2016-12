2 ottobre 2014 Tex Willer, la leggenda del cowboy più amato dei fumetti in mostra a Milano Un'esposizione sull'intramontabile eroe della Bonelli sarà al Wow Spazio Fumetto dal 4 ottobre 2014 al 18 gennaio 2015. Un'avventura iniziata 66 anni fa Tweet google 0 Invia ad un amico

16:32 - A 66 anni Tex Willer, il ranger più amato del mondo dei fumetti, non ha nessuna intenzione di appendere al chiodo la sua Colt 45. Dal 4 ottobre al 15 gennaio 2015, una mostra al Wow Spazio Fumetto di Milano ne ripercorrerà la leggenda e le straordinarie avventure, celebrando l’intramontabile eroe attraverso l’arte dei suoi creatori: Gianluigi Bonelli, lo sceneggiatore, e Aurelio “Galep” Galleppini, il disegnatore.

Le origini - Il personaggio Tex Willer nasce nel 1948, quando la giovane casa editrice Audace di Tea Bonelli esce con due nuove storie scritte da Gianluigi Bonelli e illustrate da Aurelio Galleppini: Occhio Cupo, un eroe di cappa e spada pensato in origine come la punta di diamante della collezione, e il cowboy Tex Willer, scritto e disegnato velocemente nei ritagli di tempo.



Il pubblico rovescia il giudizio dei suoi creatori, decretando il rapido declino di Occhio Cupo e la formidabile ascesa di Tex, di cui usciranno 973 albi a striscia, suddivisi in 36 serie.



Il personaggio - Un successo strepitoso fondato sul mito del West, ricreato sul modello dei film americani che spopolavano nei cinema in quegli anni.



Tex è il grande eroe che incarna esattamente il culto del selvaggio West: ranger dalla mira infallibile, amico degli indiani, antischiavista e antirazzista, è tanto vicino alla cultura dei Navajo da sposare Lilyth, figlia del capo tribù.



Al cinema Galep si ispira anche per il volto dell'eroe, inizialmente modellato sui lineamenti dell'attore Gary Cooper, poi abbandonati per modificare il viso dell'eroe sui propri.



La mostra - L'esposizione raccoglie oltre 200 tavole originali di Galep. Oltre alle copertine più belle della cosiddetta seconda serie “Gigante”, quella che ancora oggi prosegue mensilmente a raccontare le avventure di Tex, saranno presenti alcune copertine di strisce, capolavori del Tex quindicinale e della prima serie “Gigante”, la pubblicazione meno conosciuta e più ricercata dai collezionisti.



L'epopea di Tex non sarebbe tale senza il grande talento creativo del suo sceneggiatore Gianluigi Bonelli, testimoniato da documenti preziosi, bozze e schizzi preparatori e dallo stesso carattere di Tex, così simile a quello del suo creatore.



"Tex sono io. Nel mio Tex c’è il mio senso di reazione a ogni ingiustizia", amava dire lo scrittore. Ma in Tex c'è anche la passione di tutti i fan che lo hanno letto e accompagnato nei suoi 66 anni di avventure.



La Leggenda di Tex - Il West di Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini

4 ottobre 2014 - 18 gennaio 2015

Wow Spazio Fumetto

Viale Campania 12, Milano

Tel. 02 49524744 – 02 49524745