Terremoti, a Milano una mostra per comprenderli

Il Museo di Storia Naturale di Milano ospita fino al 30 aprile una mostra interamente dedicata ai Terremoti. Potrebbe sembrare una triste coincidenza visti gli ultimi fatti che hanno colpito il Centro Italia ma sicuramente è un'opportunità per conoscere meglio questi eventi naturali, le cause che li scatenano, le modalità con cui le onde sismiche si propagano ma anche per capire quali sono le migliori regole compartamentali da adottare in situazione di emergenza.