Svolta Marvel, c'è nuovo Spider-Man:Miles Morales sostituisce Peter Parker

Il progetto sarà affidato allo sceneggiatore Brian Michael Bendis: "Morales è l'Uomo Ragno del XXI secolo", ha detto l'autore. "Ne riflette la cultura e la diversità rispetto al suo predecessore". Secondo l'artista la scelta faciliterà l'identificazione di molti ragazzi di colore con il loro eroe, un processo che con Batman o Superman è ben più difficile.



Miles Morales deve la sua fortuna all'elezione di Barack Obama alla Casa Bianca; un legame che è sottolineato anche dalla somiglianza fisica. Nel 2008, appena Obama divenne il 44esimo presidente degli Stati Uniti, l'editor della Marvel Axel Alonso espresse l'interesse a creare uno Spider-Man afroamericano in suo onore.



Bendis e la Pichelli hanno già lavorato assieme su "All-New X-Men", una saga dove Morales ha avuto un ruolo fondamentale. Ora, invece, il grande salto e la sostituzione dell'uomo ragno originale.



Che fine farà Peter Parker? Indimenticabile per i grandi appassionati dei fumetti Marvel, dovrebbe mantenere il suo ruolo di attore principale in "The Amazing Spider-Man" (serie targata All-New, All-Different Marvel) e sul grande schermo. Almeno fino al prossimo colpo di scena.