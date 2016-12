Svizzera, sequestrata opera di LeonardoSgarbi: "Una crosta da Porta Portese"

10 febbraio 2015 Svizzera, sequestrata opera di Leonardo

Sgarbi: "Una crosta da Porta Portese" Si tratta del ritratto di Isabella d'Este. Il dipinto, di cui si erano perse le tracce per secoli, sarebbe stato commercializzato per centinaia di milioni di euro. Per il critico d'arte, invece, si tratta di un dipinto che vale al massimo 2mila euro Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:15 - Il ritratto di Isabella d'Este, dipinto di inestimabile valore attribuibile a Leonardo da Vinci, è stato sequestrato in Svizzera dalla guardia di finanza di Pesaro e dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio artistico di Ancona. Del quadro, individuato nel caveau di un istituto fiduciario con sede a Lugano, si erano perse le tracce "per secoli". Erano in corso avanzate trattative di vendita dell'opera, per un importo di circa 120 milioni di euro.

Il dipinto (olio su tela, 61x46,5 cm), illecitamente trasferito all'estero, sarebbe - secondo gli inquirenti - attribuibile a Leonardo da Vinci sulla base di pareri e di perizie eseguite con la fluorescenza, che lo ritengono pienamente compatibile, quanto a datazione, con la pittura dei primi decenni del XVI secolo.



La Procura procede per associazione per delinquere finalizzata all'illecita esportazione di opere d'arte in assenza di licenza di esportazione e alla commissione di truffe in danno di società di assicurazione. Al rientro del quadro in Italia, saranno eseguite ulteriori perizie per confermare la paternità dell'opera.



Sgarbi: "Una crosta da Porta Portese" - Un dipinto "da Porta Portese inventato da Pedretti, una crosta, di qualità modestissima che vale al massimo 2mila euro". E' severo il giudizio del critico d'arte Vittorio Sgarbi sul dipinto. Sgarbi era già intervenuto nel 2013 dopo lo scoop fatto dal magazine del Corriere della Sera "Sette", che aveva rintracciato il dipinto e pubblicato una lettera di Carlo Pedretti, il maggiore studioso di Leonardo, ai proprietari, in cui assicurava, appunto, che la tela poteva essere attribuita al "genio universale". "Pedretti è un formidabile studioso di carte, documenti, teorie, ma rispetto ai dipinti è un gatto nero cieco in una notte senza luna", ha ribadito Sgarbi. Dunque Leonardo non ha mai dipinto Isabella d'Este? "C'è un disegno preparatorio, quello sì di Leonardo, ma il quadro ritrovato in Svizzera è di un peracottaro che l'ha dipinto almeno 50 anni dopo".



Curiosamente il ritrovamento della preziosa opera avviene proprio nel quarantennale del clamoroso furto a Palazzo Ducale di Urbino di tre capolavori della storia dell'arte - "La Muta" di Raffaello, la "Flagellazione" e la "Madonna di Senigallia" di Piero della Francesca - rubati nella notte tra il 5 e il 6 febbraio 1975 e ritrovati il 23 marzo 1976 in un hotel di Locarno, sempre in Svizzera. I due episodi non hanno però alcun collegamento fra loro.