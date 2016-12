9 dicembre 2014 Street Art: a Napoli una mostra su Shepard Fairey, in arte Obey Al Palazzo delle Arti della città partenopea, fino al 28 febbraio 2015, una rassegna espone 90 opere dell'autore della quadricromia di Obama Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:51 - La città di Napoli accoglie uno dei più influenti street artist della scena contemporanea. Una mostra, curata da Massimo Sgroi, organizzata da Password Onlus in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune, espone, al Palazzo delle Arti dal 6 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015, 90 opere di Shepard Fairey, in arte Obey, artista di strada da sempre indagatore di tematiche sociali come la guerra, il razzismo e il controllo sociale.

L’autore – Fairey utilizza le sue opere di arte urbana per osservare da un punto di vista alternativo i temi della propaganda e del controllo sociale. Obey ha raggiunto la fama internazionale nel 2008 con la quadricromia di Barack Obama, che riproduce il volto del presidente americano, all’epoca in piena campagna elettorale, sovrapposto alle scritte Change (cambiamento), Hope (speranza) e Progress (progresso).



Il critico d’arte Peter Schjeldahl ha definito l’opera “la più efficace illustrazione politica americana dai tempi dello Zio Sam”. Con questa illustrazione, Obey ha dato vita a un’icona pop contemporanea così come Andy Warhol aveva fatto con Marilyn Monroe e Mao.



La mostra – L’esposizione è un viaggio alla scoperta del percorso artistico dell’autore che consente al visitatore di confrontarsi con tematiche sociali sempre attuali come la guerra, la repressione, la difesa dell’ambiente, il rapporto con la musica e le icone del nostro secolo.



Obey concepisce la sua arte come uno scambio continuo con lo spettatore che viene invitato a riflettere sul senso di ciò che vede e giungere a una propria interpretazione. “È un dialogo costante – dice Fairey – con l’osservatore; ciò che faccio è inviare uno stimolo e rispondere con un nuovo stimolo in base alla reazione ricevuta”.



Shepard Fairey - #Obey

PAN - Palazzo delle Arti di Napoli- Palazzo Roccella

Via dei Mille, 12

80121 Napoli

Tel. 081 795 8604