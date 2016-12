Storie a fumetti di samurai approdano in libreria

"Chanbara" significa, in una traduzione letterale, "combattimento con la spada" e nel cinema indica il genere dei film di cappa e spada ambientati nel Giappone medievale. Un genere che per il Giappone significa un po' quello che è stato il western per gli Stati Uniti: la mitizzazione della storia nazionale, rappresentata in modo esemplare da alcuni film come "I sette samurai" di Akira Kurosawa. "Chanbara – La via del samurai", volume edito da BAO Publishing, raccoglie il dittico "La redenzione del samurai" e "I fiori del massacro", di Roberto Recchioni ai testi (e haiku) e Andrea Accardi ai disegni.

Roberto Recchioni, scrivendo le vicende dei suoi samurai, disegnate magistralmente da Andrea Accardi, crea un gruppo di personaggi costretto a combattere per il proprio onore in un Giappone feudale tra immaginario e rigorosa ricostruzione storica. Nel volume in libreria sono presenti due storie indipendenti che, unite, danno vita a un epico quadro complessivo, dall'ampio respiro narrativo.



Inizialmente edite dalla Sergio Bonelli Editore nella collana "Le Storie", esse appaiono per la prima volta a colori (colori di Stefano Simeone per "La redenzione del samurai" e colori di Luca Bertelè per "I fiori del massacro") in quest'edizione prestigiosa e di grande formato, con extra inediti e un'elegante sovraccoperta in pergamena.