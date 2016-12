Stephen King è tornato con "Fine turno", ultimo capitolo della trilogia poliziesca di Bill Hodges

"End of watch", titolo originale del libro chiude così, magistralmente, la serie hard-boiled e il finale è degno di un artista ad alta tensione come Stephen King. "Questo libro", ha scritto l'autore, "è la mia personale incursione nei mondi del fantasy e dell’horror, che mi hanno deliziato e spaventato a morte. È una danza. A volte spengono le luci, in sala da ballo. Ma balliamo lo stesso, io e voi. Anche al buio. Specialmente al buio. Mi concedete questo ballo?"



E King non solo balla, ma fa ballare i suoi lettori: "Con Fine Turno il cerchio si chiude, la maturità si ricongiunge all’infanzia e l’inizio alla fine. Ci sarà un incredibile duello finale, sappiatelo e non tutte le armi saranno legali”.



In un gelido lunedì di gennaio, Bill Hodges si è alzato presto per andare dal medico. Il dolore lo assilla da un po’ e ha deciso di sa¬pere da dove viene. Ma evidentemente non è ancora arrivato il momento: mentre aspetta pazientemente il suo turno, infatti, Bill riceve la telefonata di un vecchio collega che chiede il suo aiuto e quello della socia Holly Gibney. Ha pensato a loro perché l’apparente caso di omicidio-suicidio che si è trovato per le mani ha qualcosa di sconvolgente: le due vittime sono Martine Stover e sua madre. Martine era rimasta completamente paralizzata nel massacro della Mercedes del 2009. Il killer, Brady Hartsfield, sembra voler finire il lavoro iniziato sette anni prima dalla camera 217 dell’ospedale dove tutti pensavano che sopravvivesse in stato vegetativo. La diabolica mente dell’Assassino della Mercedes non solo è vigile, ma ha acquisito poteri inimmaginabili, tanto distruttivi da mettere in pericolo l’intera città. Ancora una volta, Bill Hodges e Holly Gibney devono trovare un modo per fermare il mostro dota¬to di forza sovrannaturale. E a Hodges non basteranno l’intelligenza e il cuore. In gioco, c’è la sua anima.



Come per numerosi altri lavori di Stephen King anche questa trilogia sembra destinata ad approdare sul piccolo schermo con una miniserie tv, diretta da Jack Bender, regista di Lost e Under the Dome (quest'ultimo scritto proprio da King) e che avrà come protagonista il carismatico Brendan Gleeson.

Stephen King

Fine Turno

Sperling & Kupfer

496 pagine

Prezzo: 19.90 euro