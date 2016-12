Un americano a Brescia

C'è tempo fino al 14 luglio, festa della Bastiglia, per conoscere un grande artista contemporaneo raramente proposto in Italia.Si chiama Sam Francis, nato in California nel 1923, e lì scomparso una ventina di anni fa, nel 1994. Nei suoi settant'anni, il grande artista è stato a lungo in Europa. E' l'Africa e il deserto del Sahara, però, a fare di lui un grande pittore. "Astrazione lirica e gestuale" scrive la curatrice, Dominique Stella per spiegare e raccontare l'essenza della sua pittura.Ma c'è dell'altro ovviamente. Perchè a fronte della scelta astratta e del gesto lirico, c'è un uso molto personale del colore e dello spazio. " Lo spazio è colore? Il colore, scrive l'artista, e' per me la vera sostanza, il punto di partenza che non è né il disegno né la linea." Sono sue parole, una chiave per apprezzare le trenta opere esposte a Brescia, alla galleria Angelini.Daniela Annaro