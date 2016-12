Ebbene a quattro secoli e più dalla sua realizzazione, non se ne conosce nè l'autore nè si sa a chi fosse destinato, non si conosce nemmeno il committente. Si intitola la "Città ideale", dipinta tra il 1480 e il 1490.

L'unica cosa certa è che è espressione di una civiltà, di una cultura fiorita alla corte del duca Federico di Montefeltro. Di questa tavola e della magnificenza di quella Corte, all'interno della quale lavoravano artisti come Piero della Francesca, matematici come Luca Pacioli si racconta nella mostra alla Galleria Nazionale della Marche, a Urbino.

La Città Ideale, insieme a un'altra tavola in un certo senso simile, che forse faceva da pendant, tavola conservata alla Walters Art Gallery di Baltimora, negli Stati Uniti è espressione di quell'utopia. Luogo dove l'uomo poteva contemplare la purezza delle linee, la perfezione delle forme, concetti entrambi manifestazione di un sapere complesso.

I due dipinti dopo cinque secoli sono esposti contemporaneamente. Esiste una terza versione della Città Ideale, è conservata in Germania, a Berlino. Terza tavola purtroppo non esposta ad Urbino. Uniti dal tema, i tre dipinti sono in realtà molto diversi tra loro, ispirati però a un comune sentire, a un sapere condiviso. Fanno riferimento al concetto di "Copia et Varietas", concetto elaborato da Leon Battista Alberti, architetto e teorico dell'arte del XV secolo.

La mostra ricostruisce quel clima culturale ripercorrendo le tappe storiche della raffigurazioni della città, dal Medioevo fino agli anni della formazione di un altro famoso Urbinate: Raffaello Sanzio.