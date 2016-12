Terremoto in Emilia

foto Ufficio stampa Correlati Ascolta Vittorio Sgarbi

Dal Duomo di Mirandola alla cupola di Pieve di Cento il terremoto che ha provocato 24 morti e migliaia di senzatetto ha infierito anche sul patrimonio artistico di queste terre. Il simbolo della devastazione potrebbe essere rappresentato dal crollo della Torre di Finale Emilia.Una costruzione che ha resistito a ottocento anni di guerre e bombardamenti. Ha retto allo scorrere del tempo ma ha ceduto all'ultimo assalto del sisma. L'Emilia, ricca di storia medievale fa il bilancio dei danni subiti: sono state avviate ricognizioni al Tempio Monumentale, sempre a Modena, alla Chiesa di Sant'Agostino. E ancora: sotto osservazione la Chiesa di San Carlo.A Novi (Modena) è crollata parzialmente la navata centrale della Chiesa di Rovereto sulla Secchia. A San Possidonio sono crollati sia il campanile sia la volta della chiesa. Il terremoto non ha distrutto o lesionato edifici di interesse culturale solo in Emilia. Tra le priorità c'è anche la messa in sicurezza delle chiese del Polesine, il monitoraggio della Basilica del Santo e di Santa Giustina, a Padova.Vittorio Sgarbi, storico dell'arte, ha parole di speranza: "la pittura è unica - ha detto alle agenzie - l'architettura è disegno e può essere ricostruito". "Dal punto di vista tecnico - ha aggiunto - non sembrano esservi problemi particolari, la situazione è grave ma non irreparabile".