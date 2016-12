Fake Identities, paintings by Dario Ballantini, Londra

Fake Identities, paintings by Dario Ballantini

Nelle sue tele egli sfuma i confini tra realtà e finzione ma ciò non intacca la sua chiara ed evidente identità di pittore contemporaneo."

non ha paura di sperimentare riempiendo tavole, tele e carte con colori acrilici.La maggior parte delle sue opere sono di grandi dimensioni, e gli consentono di manipolare con maestria, libertà e controllo i colori.

"Per questa mostra è stato scelto un gruppo di opere che riflettono le eccezionali capacità pittoriche e lasciano trasparire globalmente l’esperienza dei maestri che lo hanno preceduto.

Bonito Oliva il premio “A.B.O.” d’Argento per la pittura.

Tra le più importanti mostre figurano quella presso la Galleria del Palazzo Coveri di Firenze, a Castel dell’Ovo di Napoli, la Galleria de l’Europe a Parigi, a Castello di Saint Rhèmy-es Bosses in Valle D’Aosta, alla Galleria San Carlo di Milano.

Nell’ ottobre 2009 alla Triennale Bovisa di Milano si è svolta la mostra multimediale “Antonio Ricci, Enrico Mentana, Lucio Dalla, Enrico Ruggeri, Mario Lavezzi e Remo Girone.

Seguono innumerevoli mostre, tra cui a Torino presso la Galleria La Telaccia. All’estero a Londra presso la Acquire Gallery, a Praga presso la Galleria Brehova, all’UEART Tour 2011 (Stati Uniti) con tappe a Tallhassee, Dallas, Chicago e Miami. Nel 2007 riceve dail premio “A.B.O.” d’Argento per la pittura.Tra le più importanti mostre figurano quella presso la Galleria del Palazzo Coveri di Firenze, a Castel dell’Ovo di Napoli, la Galleria de l’Europe a Parigi, a Castello di Saint Rhèmy-es Bosses in Valle D’Aosta, alla Galleria San Carlo di Milano.Nell’ ottobre 2009 alla Triennale Bovisa di Milano si è svolta la mostra multimediale “ IDENTITA’ ARTEFATTE ”, in cui Ballantini ha congiunto le due attività venticinquennali (pittorica e televisiva) con gli interventi diSeguono innumerevoli mostre, tra cui a Torino presso la Galleria La Telaccia. All’estero a Londra presso la Acquire Gallery, a Praga presso la Galleria Brehova, all’UEART Tour 2011 (Stati Uniti) con tappe a Tallhassee, Dallas, Chicago e Miami.

Partecipa a Padiglione Tibet a Venezia (2011) e alla 54° Biennale di Venezia: Padiglione Italia e Padiglione Tibet a Milano e Torino (2012).

nasce a Livorno nel 1964.E’ figlio d’arte e si diploma nel 1984 conseguendo la maturità artistica. Inizia a esporre le sue opere in Toscana dal 1985, alternando la carriera di pittore con quella di trasformista, per circa 10 anni.Nel 2001 l’incontro conrende più incisivo il suo interesse per la pittura e realizza una mostra presso la Galleria Ghelfi di Verona curata da, la mostra farà tappa a Genova e Milano.