Fausto Melotti, la poesia della forma

“L’arte è stato d’animo angelico” scriveva Fausto Melotti nei lontani anni trenta del secolo appena trascorso, è “modulo”, cioè canone e ordine, e non “modellazione”, che ha radici semantiche in modello, quindi natura ovvero disordine.

A partire dai primi lavori degli anni trenta quando, dopo aver conseguito il diploma di pianoforte, una laurea in ingegneria e un diploma all’Accademia di Brera (dove aveva come compagno di studi Lucio Fontana), Melotti approda all’astrattismo con una serie di rilievi e di sculture dalle geometrie rigorose, pulite e dalle linee assolute ed eleganti; passando per i Sette savi (1960 -1969), metafisiche presenze, in cui la figura umana viene riassunta in un profilo stilizzato e metafisico; fino alle sottili e filiformi sculture metalliche, armoniose melodie di linee, stoffe e bagliori dorati; e gli altrettanto importanti Teatrini, che mostrano tutto l’universo poetico di un Melotti fantasioso e onirico, il suo cammino è un mix di rigore e di liricità, di forma e di sogno, di musica e di materia.

Basta guardare le oltre 200 opere (tra terrecotte, maioliche, gessi, sculture in ferro e ottone, ceramiche, disegni e sculture in acciaio) ordinate al MADRE di Napoli per esserne persuasi e per ritrovarsi in un mondo in cui armonia e leggerezza, sintesi e eleganza suggeriscono la profondità e la sensibilità di un animo votato alla poesia e all’aforisma, perché “L’arte non rappresenta, ma trasfigura in simboli la realtà”, e di una mente capace di suggerire verità con la sintesi e la fermezza degli oracoli, poiché l’arte “si rivolge all’intelletto, non ai sensi”.

Lorella Giudici