Torna "Capitan Tsubasa", il manga che ispirò "Holly e Benji, due fuoriclasse"

10:40 - Dopo 10 anni di assenza, arriva in Italia "Capitan Tsubasa", il manga che ha ispirato la celebre serie animata "Holly e Benji, due fuoriclasse". Con una nuova edizione delle Edizioni Star Comics, le avventure del giovane calciatore giapponese che hanno conquistato intere generazioni di lettori, tornano rinnovate nella grafica e nei testi.



Ideato nel 1981 da Yoichi Takahashi, Capitan Tsubasa è uno spokon, un manga sportivo sul calcio, che racconta la storia di Tsubasa Ozora (Oliver Hutton in Italia, soprannominato "Holly"), giovane e ambizioso fuoriclasse giapponese che, dopo essere cresciuto nella squadra della scuola della propria città, decide di lasciare il Giappone per avventurarsi nel campionato brasiliano, e successivamente in Europa, con l’obiettivo di vincere i mondiali con la nazionale nipponica.



Lungo il cammino di Tsubasa ci sono Genzo Wakabayashi (Benjamin Price nell’edizione italiana dell'anime, soprannominato “Benji”) imbattibile portiere in grado di parare persino una pallina da baseball, lo spietato Kojiro Hyuga (noto come Mark Lenders) della Meiwa (Muppet in Italia), gli inseparabili compagni di squadra Ishizaki (Bruce Harper) e Taro Misaki (Tom Becker), e il grande giocatore di calcio brasiliano di origini giapponesi Roberto Hongo (Roberto Sedinho) che diventerà il mentore sportivo del piccolo asso. La serie è composta da 21 numeri che saranno distribuiti in fumetteria con cadenza mensile.



