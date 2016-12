12 giugno 2014 I Mondiali di calcio tra fumetto e figurine: dagli album Panini a Topolino Una mostra organizzata a Milano allo spazio Wow fa sognare collezionisti e appassionati Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:29 - Mentre l’Italia seguirà col fiato sospeso le sorti della Nazionale in Brasile, a Milano dal 12 giugno al 31 luglio "WOW Spazio Fumetto" dedica una mostra speciale ai “Mondiali di Carta”, ossia alla storia dei Mondiali di Calcio, dagli anni Trenta a oggi, così come ci è stata raccontata da due grandi maestri del fumetto italiano come Paolo Ongaro e Marco Rota, ma anche dagli album di figurine Panini.

Grazie all’esposizione di preziosissimi album Panini, provenienti dalla collezione privata di Franco Dassisti, la mostra Mondiali di Carta traccia un coloratissimo itinerario cronologico che dal primo album dedicato all’indimenticato Messico ’70 a oggi segna le tappe di un mito senza tempo, quello delle “figu” e dell’eterno “celo-manca”, che ogni quattro anni rinnova il suo rito. Un viaggio che traccia la storia dello sport più amato nel nostro Paese e dell'unica squadra in grado di unire, almeno per un mese ogni quattro anni, i sentimenti di 60 milioni di persone: la Nazionale Azzurra.



Domenica 6 luglio, a partire dalle ore 15.00, tutti i collezionisti potranno darsi appuntamento al Museo del Fumetto per un pomeriggio tutto dedicato a loro ma soprattutto alla loro collezione: tutti potranno portare i loro pezzi forti per scambiarli, confrontarli, mostrarli. Grazie alla preziosa collaborazione di Panini si potranno anche ritirare gratuitamente le figurine per l’album dedicato ai Mondiali 2014 (fino ad esaurimento scorte).



Al percorso tracciato dalle figurine se ne affianca uno parallelo, sempre di carta, dedicato a un altro modo di raccontare il calcio: i fumetti. Per la prima volta saranno esposte assieme le tavole originali delle storie che due maestri del fumetto italiano come Paolo Ongaro e Marco Rota hanno disegnato, con stili diversi, per raccontare ai giovani lettori italiani la storia dei Mondiali di Calcio.



All'inizio degli anni Ottanta risale la prima edizione di Azzurro, scritta e disegnata da Paolo Ongaro per Guerin Sportivo e raccolta poi in volume nel 1983. Partendo dagli esordi della Nazionale nel lontano 1910 l'artista veneto ricostruisce la storia degli Azzurri, in tavole suggestive ed enormi, che richiamano i momenti fondanti del calcio italiano, soffermandosi in particolare sugli straordinari campioni che l'hanno reso grande nel mondo, rievocando i gol più spettacolari e le azioni più imprevedibili. Ongaro ha in seguito aggiornato a più riprese la sua opera, arrivando fino ai Mondiali di Francia 1998. In mostra sarà esposta una selezione di tavole originali dedicate ai profili dei maggiori campioni italiani.



Altrettanto documentato, ma focalizzato invece sulla storia del Mondiale tout court, è invece Mundial Story, disegnata per il settimanale Topolino da Marco Rota su testi di Massimo Marconi in occasione dei Mondiali di Messico 1986. Rota racconta i Mondiali con attenzione filologica ma con un presentatore d'eccezione come Topolino, qui impegnato a rievocare i momenti più emozionanti dei Mondiali con l'apporto dell’inseparabile Pippo nei panni di un confusionario e simpaticissimo cameraman.