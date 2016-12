Tre guerrieri e una donna. I tre sono Ulisse, Neottolemo ed Epeo, condottieri achei divisi tra incanto e paura: l’incanto dell’essere dalla parte giusta della storia e la paura del fallimento. Lei sembra una dea – anzi, la più sensuale e umana delle divinità: Atena. Attraverso gli occhi in ascolto di un semplice soldato, seguiamo le gelosie, le lotte e i dubbi dei tre eroi mentre aspettano che il cavallo di legno in cui sono nascosti raggiunga Troia e porti a compimento il destino.

Un destino che Atena, la donna-dea, sembra al tempo stesso illustrare e governare, seducendoli con la sua malia, terrorizzandoli col sangue, svelando l’inganno tra ciò che vogliono sapere e ciò che tentano di nascondere a se stessi. In un susseguirsi di azione, emozione e invenzione, Nel ventre racconta un mistero che ha radici nella notte dei tempi. E nel farlo illustra in maniera poetica e spietata il tema dell'animo umano più contemporaneo e flagrante, scisso tra la paura di morire e quella di agire, quindi di vivere. Se i tre siano protagonisti o prigionieri degli eventi, è difficile deciderlo, perfino quando il ventre del cavallo si apre. Lo scenario del racconto è diviso in due luoghi: il luogo dove i condottieri si muovono e agiscono avvinti dai loro sogni, scattanti alle loro paure e l’antro buio del cavallo dove i guerrieri senza nome siedono immobili. Eppure l’occhio che vede e che racconta viene da lì, è uno dei tanti ‘nessuno’, uno dei tanti che portano il nome della terra da cui provengono “ chi Samo, chi Delo, chi Ftia, e Lemno, e Rodi, e Sparta.. “. Nel ventre è un romanzo sorprendente per la forza persuasiva della lingua, che attinge dal patrimonio classico, dalla sua ricchezza e dalla sua forza, ma che è allo stesso tempo così veloce e icastica da far pensare a qualcosa che corre verso il futuro.

L'AUTORE

SERGIO CLAUDIO PERRONI, editor, autore teatrale, ha pubblicato con Bompiani il romanzo Non muore nessuno (2007) e Leonilde, storia eccezionale di una donna normale (2010) e ha adattato, per il teatro, il Don Chisciotte di Cervantes (¡Viva don Chisciotte!, con Gigi Proietti, regia di Gianpiero Borgia, 2008). Ha tradotto opere di narrativa inglese e francese (Houellebecq, Ellroy, Foster Wallace, Saint-Exupery). Vive e lavora a Taormina.

COLLANA Narratori italiani, Bompiani

PAGINE 120

PREZZO 14,00 euro

