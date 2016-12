"Il gatto cosmico" di Paul Klee

foto Ufficio stampa

Un’originale biografia di Paul Klee, a partire dal rapporto con i suoi gatti: dal viaggio in Italia a quello in Egitto, dagli anni in Germania al ritorno in Svizzera, dallo studio della musica alla rivelazione della pittura. Il racconto è scandito proprio dall’avvicendarsi degli amici a quattro zampe che lo hanno accompagnato nel corso della sua vita.