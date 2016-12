"Ricilare", Manuale di idee anticrisi

, docente di fisica e divulgatrice scientifica, ma anche e soprattutto forse donna di casa, è un’esperta nell’, sia dietro i fornelli sia più genericamente dietro le mura domestiche. Per questo vuole suggerire con un libro decine e decine di ricette, di cucina ma anche di vita quotidiana, su come esorcizzare il consumismo e vivere semplicemente risparmiando.

Qualche esempio? Marmellate più ricche di vitamine con semi e torsoli di frutta, ma anche sfiziose cheescake a base di biscotti “mosci”… O ancora, l’autrice spiega come reinventare gli oggetti più disparati, dalle saponette quasi finite, ai vecchi bottoni, alle conchiglie raccolte durante le vacanze, alle bottiglie di profumo, e persino ai libri trasformati in sgabelli colorati e mobiletti.

«Senza paura di essere tacciati di tirchieria o di pauperismo, credo sia saggio, in tempi come questi, rivedere alcuni nostri comportamenti», sottolinea la scrittrice: «certo quella del recupero è quasi un’arte che richiede non solo tempo e pazienza, ma fantasia, creatività, intelligenza, ma che alla fine dà anche molte soddisfazioni».

PREZZO 12,00

PAGINE 194

Mursia