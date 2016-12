La Vera Storia di Santa Claus

è una fiaba natalizia, nel senso più tradizionale del termine, da leggere insieme, grandi e bambini, per vivere e condividere lo spirito più dolce del Natale. Il libro, scritto dae illustrato da quaranta splendide tavole di, è edito da, già tradotto in tre lingue e in vendita nei più importanti portali nazionali come Feltrinelli, Apple, Amazon e molti altri.

Forse non tutti sanno che il generoso vecchio con la barba bianca e il sacco pieno di regali, da tutti conosciuto con il nome di Babbo Natale, un tempo non indossava l’abito e il cappuccio rossi, né guidava la leggendaria slitta trainata dalle renne volanti. Le radici del personaggio affondano infatti nella storia di San Nicola, vescovo cristiano della città di Myra, in Lycia, vissuto nel IV secolo. Era lui infatti a portare doni a tutti i bambini del mondo, sotto il nome di Santa Claus, come ancora oggi accade nelle tradizioni di alcuni paesi dell'Europa settentrionale. E il Natale è un affare molto serio, che fa pensare alla nascita dell'Universo, delle galassie, dei pianeti e delle stelle.



Scrive l'autore, Patrizio Maria Romano Benvenuti: "Quella che sto per raccontarvi è la storia del Natale più straordinaria della mia vita, ma è anche una fiaba, perché la vita è spesso come una fiaba straordinariamente vera. E’ la fiaba che ho vissuto io stesso, tanto tempo fa, quando avevo solo sei anni e per tutti ero Chicchi, il piccolo Chicchi”.



La storia del piccolo Chicchi, all'inizio, non è delle più allegre: il bambino deve lasciare infatti la sua mamma e la sua casa in Argentina. Giunto in Europa insieme alla sorella maggiore, entra a far parte della Tribù Arcobaleno, un gruppo di bambini senza famiglia di diverse nazionalità e ospitati in un grande castello sotto le amorevoli cure della signora Serena. Nei giorni che precedono il Natale, i bambini imparano a conoscere la vita di San Nicola per mezzo di una serie di colorati origami, le figurine ottenute piegando la carta, che si animano tanto da sembrare reali. In questo modo vengono evocati i paesi e i continenti da cui provengono i bambini, tra cui la terra natale dell'autore.



Il messaggio della storia richiama quello più autentico del Natale come festa di amore, in cui ciascuno è chiamato ad accettare e a superare divisioni e differenze, e in cui il vero dono d'amore è offrire ciò a cui teniamo di più. E San Nicola, o Babbo Natale, o Santa Claus, o comunque vogliamo chiamare questo personaggio, i cui molti nomi sono elencati in appendice, è molto di più dell'autore delle strenne natalizie, ma una presenza buona che ci accompagna in tutti i giorni della vita, anche quando non lo aspettiamo e non sappiamo riconoscerlo. In questo orizzonte di affetti, anche un chicco, piccolo come il Chicchi della storia, è chiamato a crescere e a dare il suo frutto.



“La Vera Storia di Santa Claus” è anche opera libraria, "primo trattamento" destinato ad un film a cartoni animati. L'e-book è in vendita sui maggiori portali al prezzo di circa 9,90 euro.