Shoah, i bambini scomparsi da Roma

Un libro con le foto e le lettere di bambini deportati da Roma nel 1943. Nell’anniversario di uno dei più dolorosi rastrellamenti nel Ghetto romano durante la Seconda Guerra Mondiale, un nuovo studio fa rivivere la tragedia della shoah. Documenti in buona parte inediti. Finalmente riemergono dall’oblio nel volume intitolato “16.10.1943. Li hanno portati via”. A distanza di quasi 70 anni sono stati ricostruite nei dettagli 32 vicende, 32 vite spezzate. Per ciascun bambino, la narrazione degli ultimi mesi.

Nome, data di nascita, lager di destinazione. Per ogni vittima, una scheda completata con le ultime fotografie e le ultime testimonianze. Tra le difficoltà della guerra, le frasi di chi, nonostante tutto, continuava a sperare. Bambini che, come tutti i loro coetanei, non rinunciavano a guardare il futuro. Un domani che per loro non sarebbe mai arrivato. Non potevano infatti immaginare l’incubo nel quale stavano per entrare senza via d’uscita.

Vengono tratteggiate inoltre altre duecento tracce biografiche di bambini ebrei nella capitale. Testimonianze troppo frammentarie per una narrazione completa e particolareggiata. Tuttavia non meno drammatiche.

Il materiale, in gran parte mai pubblicato fino a oggi, è stato recuperato dagli archivi dell’International Tracing Service di Bad Arolsen. Il meticoloso lavoro di ricostruzione è stato consegnato ai rappresentanti della Comunità ebraica di Roma dal presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti. Non mancavano alla cerimonia il presidente della Comunità ebraica Riccardo Pacifici e il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni. “La barbarie nazista voleva trasformare i bimbi in numero”, ha sottolineato Zingaretti, “noi oggi con questo lavoro restituiamo loro identità e dignità di esseri umani”.

Le copie del libro saranno distribuite in ogni scuola di Roma e provincia. Si vuole così creare un collegamento tra i bambini di oggi e quelli di allora. Per non dimenticare la tragedia dello sterminio, ma soprattutto per non confinarla in una Storia che, con il passare dei decenni, rischia di risultare astratta e forse lontana. Pagina dopo pagina, invece, le vite reali vengono raccontate in concreto. Le parole, i giochi, le paure e le speranze di bambini che, catturati e imprigionati, non fecero mai ritorno nelle loro case.