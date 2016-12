. Quella tra Alessandro e Francesca è una relazione perfetta: sarebbe bello, se solo lui non fosse l’uomo sbagliato. Anche quello tra Riccardo e Francesca è un amore idilliaco, peccato che lui sia l’uomo sbagliato.

Una donna in bilico, sospesa tra una quotidianità da disimparare e una vita nuova da scoprire. Una storia di confine in cui la serenità di un matrimonio che funziona viene intaccata da una passione che evolve giorno dopo giorno fino a trasformarsi in ossessione.

All’improvviso l’impresa di famiglia conta sempre meno, le ambizioni professionali vengono appannate dai sogni, la ragione lascia spazio ai sentimenti. Francesca non appartiene più alla borghesia milanese, non appartiene nemmeno più a se stessa, ma solo a quel misterioso uomo del Sud che la travolge, che scardina le sue barriere e arriva a toccarle l’anima.

Paura, desiderio, abbandono, sensi di colpa, gioia, dolore. “L’uomo sbagliato” di Erica Arosio racchiude la danza di due innamorati, il distacco educato di due persone che ormai si vogliono soltanto bene, la saggezza disincantata di una nonna, gli intrighi di uomini d’affari e senza scrupoli.

Storie comuni, a tratti bizzarre, sempre sincere. Come la vita.

L’uomo sbagliato, di Erica Arosio

Editore: La Tartaruga

www.bcdeditore.it

Euro 16,00