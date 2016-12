Trame etero, gay e lesbo, intrecci che rifuggono il sesso fine a se stesso per preferire l’incontro erotico inserito all’interno di una narrazione sempre veicolata da uno stile alto e allo stesso tempo leggero. Storie che si leggono agevolmente in qualsiasi momento lo si desideri, su qualsiasi smartphone, pc e tablet, a casa come sui mezzi di trasporto, nelle pause di lavoro come in una qualunque sala d’aspetto, in un tempo che va da un minimo di 15 a un massimo di 45 minuti, protetti dalla privacy che la tecnologia digitale consente.

Leggerezza ed evasione, unite alla gradevolezza di uno stile letterario di qualità garantito da una proposta di autori appassionati e desiderosi di raccontare l’eros come esperienza di vita ancora tutta da esplorare: è questa oggi l’innovativa offerta di Lite editions. E se il pubblico di riferimento delle novelle erotiche online è per la grande maggioranza composto da donne e gay, con la sua nuova proposta letteraria Lite Edition si rivolge anche gli uomini eterosessuali, stimolando quella naturale attrazione verso il brivido dell’imprevisto che spesso si trasforma in un fremito di piacere.

“Storica”, “Romantica”, “Giallo Nero”, “Sex & Food”, “Fantaerotika”, “Chick Lit”, “Amore di provincia” e “Pulp” sono le collane sotto cui tutti i racconti di Lite Editions si raggruppano in base a temi e ambientazioni. Ogni collana ha una sua grafica ben precisa e ogni racconto ha una propria copertina con disegni o fotografie allusive ma discrete, per garantire ai lettori il massimo della privacy. Gli stessi racconti, inoltre, sono rintracciabili anche attraverso altre due chiavi di ricerca: i tag (quali ‘gay’, ‘bisex’, ‘bdsm’, ‘scambismo’, ‘menage’, ‘adulterio’, etc.) e le serie. All’interno delle diverse collane, sono infatti le serie a costituire ancora una grande novità: dai 3 ai 15 racconti legati fra loro da intrecci di storie e personaggi che, proprio come nei serial televisivi, lasciano col fiato sospeso nell’invogliante attesa delle successive avventure