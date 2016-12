"Della stessa leva", le lettere di "un'altra Italia"

, pubblicato per la prima volta, ripercorre circa sessant’anni di dialogo intenso, consegnato a poco più di cinquanta lettere, che ricostruiscono il percorso di due grandi intellettuali destinati a condividere gli stessi interrogativi sulla storia repubblicana.Bobbio e Garin sono certo due tra le figure maggiormente rappresentative della cultura italiana del Novecento. E non solo perché autori di due grandi libri – entrambi pubblicati tutt’altro che casualmente nel 1955 – Politica e cultura (Bobbio), Cronache di filosofia italiana (Garin). Ancor più, per come essi hanno inteso la vita degli studi, il proprio magistero annodato alla vita civile, avendo di fronte il possibile orizzonte di «».L’Italia di Gobetti e di Gramsci. Speranze, battaglie, delusioni e sconfitte vissute e patite con compagni di strada di altrettanto spessore e impegno civile quali Piero Calamandrei, Franco Antonicelli, Guido Calogero, Lelio Basso, Aldo Capitini, che riaffiorano ora nell’ampio apparato testuale del volume, dove trovano spazio sia pagine inedite come quelle scritte da Bobbio allo spirare della Prima Repubblica, sia il fitto dialogo intercorso tra i due intellettuali nelle pagine delle riviste di cultura, della stampa quotidiana e periodica.Qui vi si potrà scorgere la traccia vivida di un impegno profuso nelle redazioni di due grandi case editrici italiane,, nel far libri «sodi e virili» alla maniera di un comune, sinceramente ammirato e perciò criticamente discusso maestro di cultura e di vita morale, Benedetto Croce