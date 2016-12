Una copia a grandezza naturale della Madonnina "veglierà" su Expo 2015

11:00 - Anche la Madonnina non potrà mancare l'appuntamento con Expo: una copia fedele, in scala 1:1, della statua che dalle guglie del Duomo di Milano veglia sulla città sarà infatti posizionata al padiglione della Veneranda Fabbrica del Duomo, presentato oggi al cantiere della Chiesa di San Gottardo in Corte. La copia della Madonnina sarà posizionata in cima a una scalinata che partirà da un'ideale Piazza Duomo.

La "Madonnina" del Duomo all'Expo Iniziativa della "Veneranda Fabbrica"

Alla conferenza stampa erano presenti il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, il presidente della Veneranda Fabbrica Monsignor Gianantonio Borgonovo, il Commissario Unico di Expo, Giuseppe Sala, e Cristina Cappellini, assessore alle Culture della Regione Lombardia.



Imponenti i numeri dell'opera: 4,16 metri d'altezza, 1.390 kg di peso, 4.750 i fogli d'oro giallo 24k. La riproduzione della Madonnina è stata affidata alla Fonderia Nolana del Giudice partendo dalla creazione di un modello in 3D e utilizzando la tecnica di “fusione a cera persa”. Per la prima volta milanesi, turisti e visitatori di Expo potranno quindi visionare da vicino il simbolo della città di Milano.



“La copia – ha dichiarato Pasquale del Giudice, socio della Fonderia Nolana – è quasi più perfetta dell'originale appunto perché è una fusione a cera persa e non martellata a sbalzo”.



Durante la conferenza stampa, alla quale hanno preso parte il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, il presidente della Veneranda Fabbrica, Monsignor Gianantonio Borgonovo, il commissario unico di Expo, Giuseppe Sala, e Cristina Cappellini, assessore alle Culture della Regione Lombardia, Del Giudice ha consegnato alla città una riproduzione di 30 centimetri della Madonnina.



Monsignor Borgonovo ha inoltre annunciato che per Expo saranno realizzate altre due copie della Madonnina. Saranno donate rispettivamente a Papa Francesco e all'Arcivescovo di Milano, Angelo Scola.

Madonnina per l'Expo, parla il creatore Intervista a Marcello del Giudice, Socio Fonderia Nolana Del Giudice