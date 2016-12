4 maggio 2015 Milano, per l'Expo "rinasce" la Chiesa di San Gottardo in Corte Il 5 maggio, il giorno dedicato al santo, riaperta la Cappella Palatina. Tra i partecipanti anche l'Arcivescovo Angelo Scola. Restauro portato avanti dalla Veneranda Fabbrica del Duomo Tweet google 0 Invia ad un amico

18:01 - Nove mesi per completare, in tempo per Expo 2015, il restauro di un complesso architettonico che rappresenta uno dei luoghi simbolo della Milano del XIV secolo: la Chiesa di San Gottardo in Corte. Era questa la scadenza per la realizzazione di un'autentica impresa, portata a termine con successo. E infatti il 5 maggio, nel giorno dedicato a san Gottardo, la Cappella Palatina sarà "svelata" in tutta la sua bellezza.

La rinascita di un monumento - Questo restauro, che completa il grande riallestimento del Museo del Duomo inaugurato il 4 novembre 2013 sanando una "ferita" nel cuore del Palazzo Reale, comprendeva anche il restauro del celebre affresco di scuola giottesca raffigurante la Crocifissione. Il risultato è la "rinascita" di uno dei monumenti più importanti di Milano, il cui restauro è stato approvato e portato avanti dalla Veneranda Fabbrica del Duomo, a seguito dell'accordo stipulato con il Comune e l'Arcidiocesi di Milano.



L'inaugurazione e la presentazione del restauro è prevista alle ore 18.00 del 5 maggio. Tra i partecipanti anche l'Arcivescovo di Milano Angelo Scola, il presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo Mons. Gianantonio Borgonovo, il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni e il sindaco di Milano Giuliano Pisapia.