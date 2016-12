Con la mostra Arts&foods si "apre" l'Expo

19:43 - Dalla sala da pranzo al modo di trasportare il cibo, dal caffé ottocentesco al chiosco da fast food fino agli "strumenti per i riti cannibalici": è un viaggio alla scoperta del rapporto tra arte, design e cibo quello proposto alla Triennale di Milano la mostra "Arts&Foods. Rituali dal 1851". Curato da Germano Celant con gli allestimenti di Italo Rota, lo spazio apre al pubblico il 9 aprile e ci resterà per tutta la durata di Expo. E' il primo padiglione di Expo (l'unico fuori dal sito espositivo) ad aprire i battenti e il commissario Giuseppe Sala la vede come "una prima inaugurazione di Expo, il primo impegno mantenuto".

Oltre 2 mila pezzi provenienti da tutto il mondo e collocati in 15 spazi per ripercorrere e interpretare il rapporto tra l'uomo e il cibo. Arts&Foods e' un viaggio artistico dentro la storia dello spazio più familiare che esista, quello di casa in cui l'uomo consuma il cibo: la cucina. Un viaggio nella sala da pranzo, dalla cucina contadina alla tavola aristocratica, il tutto accompagnato da filmati d'epoca e da opere di artisti come De Chirico, Braque, Picasso, Morandi. Fino alla "Ultima Cena" di Andy Warhol, "icona-denuncia" in chiave pop art della sacralità violata dello stare a tavola "insieme".



Costata oltre 6 milioni (non senza polemiche), la mostra, curata da Germano Celant con l'allestimento di Italo Rota, occupa oltre 7 mila metri quadrati e include piu' di 300 foto, quasi 800 documenti di grafica, 1.500 pezzi di design, 500 opere d'arte e 18 ambienti ricreati. "Un compito enorme, ciclopico" ha spiegato alla presentazione Celant.



Secondo il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini si tratta di "una bellissima partenza per Milano. Oggi - ha detto - cominciamo a mettere in campo le grandi carte che l'Italia si giocherà con Expo". Per la Triennale, che mai era stata occupata interamente da una singola mostra, si tratta solo di un inizio con Expo. Come ha ricordato il presidente Claudio de Albertis la Triennale è l'unica istituzione culturale al mondo riconosciuta dal Bie, l'ente che gestisce le esposizioni universali, e il prossimo anno organizzera' una triennale di architettura che orami mancava da un ventennio.