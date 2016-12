Banana Yoshimoto inaugura a Milano le due settimane di Women for Expo

Banana Yoshimoto ha inaugurato "L'altra metà della terra", il ciclo di incontri, riflessioni e momenti di intrattenimento, organizzato da Women for Expo in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri. Per le prossime due settimane al centro dell'Esposizione Universale di Milano ci sarà il mondo femminile, come ha voluto ribadire la presidente onoraria di Women for Expo, Emma Bonino, nel corso dell'inaugurazione dei lavori: "Daremo visibilità a quello che le donne già fanno. Mi auguro che questo sia solo l'inizio di un percorso comune che ci porterà a Expo Dubai 2020".



L'intenzione dichiarata è dunque quella di estendere il progetto Women for Expo anche a tutte le prossime esposizioni universali, a partire proprio da quella di Dubai. L'ex ministro degli Esteri si è soffermata anche sulle recenti situazioni di crisi in Grecia e nel Mar Mediterraneo: "Mi pare che in questo momento più che altro si alzino muri. L'Europa invece che essere un fronte di democrazia sta tornando ai nazionalismi".