"Il Fascino e il Mito dell'Italia", a Monza vanno in scena i grandi della storia dell'arte

In occasione di Expo 2015, la splendida e suggestiva Villa Reale di Monza si veste a festa e organizza una mostra di unica bellezza. L'intento dell'esposizione è quello di far comprendere ai visitatori come il nostro Paese sia stato vissuto e concepito dai più importanti artisti stranieri di sempre.

Sono esposti maestri classici del calibro di Lucas Cranach e Anton Van Dyck, Claude Lorrain, Valentin de Boulogne, Rubens, Gaspar Van Wittel, Angelika Kauffmann, Johann Zoffany e Anton Raphael Mengs, Joshua Reynolds, Ingres e Thorvaldsen, Jean-Louis Gérome,e di maestri italiani assunti a modello, come Botticelli, Correggio, Michelangelo, Tiziano, Pompeo Batoni e Canova.



Il percorso si conclude con la corposa sezione che dal florido XIX secolo giunge alla contemporaneità, che comprende Auguste Rodin, André Derain, Fernand Léger, Pablo Picasso, Salvador Dalì, Henry Moore, Andy Warhol, Yves Klein, Christo, Anselm Kiefer, William Kentridge, Thomas Struth, Candida Hofer e altri.



Da sempre l'Italia è stata la meta privilegiata degli aristocratici e degli uomini di cultura di tutta Europa e dal XIX anche per la classe dirigente del Nuovo Mondo. Il celebre Grand Tour era una tappa nodale per la formazione culturale dei giovani aristocratici, attirati non solo dalla bellezza dei monumenti o dalle superbe opere d'arte ma anche dalla cornice culturale della penisola. Grazie alle pittoresche tradizioni, l'animo gioioso della popolazione, le cerimonie religiose, il clima unico e le incantevoli donne si creò il Mito dell'Italia, depositato nell'immaginario collettivo dell'élite Europea.



Anche nel Novecento, e persino nel nuovo millennio, il nostro Paese non ha cessato di esercitare la sua fascinazione del mondo intero. Intere generazioni di artisti, nel loro percorso formativo, facevano tappa in Italia. In particolar modo i francesi, che facevano il cosiddetto Prix de Rome, soggiornavano a Roma all'Acadadèmie de France in Villa Medici, e trascorrevano quei giorni ad ammirare e studiare le numerosissime opere d'arte sparse per la città. Non solo Roma o Firenze rappresentavano mete fondamentali per i giovani artisti, infatti, Siena, Assisi, Padova, Ravenna, Venezia e Urbino erano puntualmente visitate da apprendisti e accademici di tutto il mondo.



La mostra, in questo senso, rievoca la fascinazione dei nostri monumenti, paesaggi e tradizioni esercitata sui grandi maestri dell'arte antica e contemporanea. L'esposizione di una serie di opere esemplari, che comprende pittura, scultura e fotografia, ha il compito di suscitare nel visitatore le sensazioni che provarono i grandi dell'arte in visita nel Bel Paese.



La collaborazione delle maggiori istituzioni museali italiane e internazionali ha permesso di creare una mostra di questa portata, che comprende le opere più celebri dei maggiori esponenti dell'arte ispirati proprio mentre erano in Italia. Ben 90 enti prestatori hanno contribuito alla realizzazione di un'esposizione che vanta 90 opere provenienti da Italia, Europa e America. Tra i prestatori vi sono le collezioni del Principe del Lussemburgo che partecipa con 12 opere fra sculture e tele, L'Hermitage di San Pietroburgo, il Louvre, Il Prado di Madrid, il Museè Picasso di Parigi, la Galleria degli Uffizi, Il Museo Archeologico di Napoli e tanti altre gallerie di fama mondiale.



Ad accogliere e magnificare l'esposizione è la splendida cornice della neoclassica Villa Reale di Monza, completamente riaperta al pubblico dopo i laboriosi lavori di restauro che ne hanno restituito la magnificenza originaria. La Villa, grazie all'integrazione di nuovi spazi espositivi e di nuove strutture, rappresenta uno straordinario centro espositivo di livello Internazionale.



Nel periodo di Expo 2015 tutto il Paese, non solo Milano che ne rappresenta il fulcro, sarà sotto gli occhi del mondo interi, e questa manifestazione intende essere un contributo importante per la valorizzazione del nostro patrimonio artistico e paesaggistico, che ricordi l'importanza dell'Italia in ambito culturale e non solo.



Il Fascino e il Mito dell'Italia, Dal Cinquecento al Contemporaneo

Mostra prodotta da Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, SKIRA editore e Cultura Domani

Monza, Villa Reale di Monza

23 aprile-6 settembre 2015