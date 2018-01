Seconda Guerra mondiale, le fasi cruciali in 25 foto arrivate dal fronte

Dispacci ufficiali dei vertici militari britannici pubblicati in un nuovo libro hanno dato nuova luce ad alcune battaglie cruciali della seconda guerra mondiale. Come il film "Into the storm - La guerra di Churchill" del 2008 o il recente "Nell'ora più buia" e il blockbuster britannico "Dunkirk", questo libro sui dispacci militari di questo periodo caldissimo della nostra storia mette in luce dettagli finora sconosciuti delle operazioni contro i nazisti nel 1940, compresa l'evacuazione di Dunkirk e la Battaglia d'Inghilterra tra l'estate e l'autunno del 1940.