Musica, 50 anni dopo i Beatles tornano a Milano... in mostra

Era il 24 giugno 1965 e migliaia di milanesi andarono in estasi per l'arrivo in città dei Beatles, che, nell'unica tournée italiana, si esibirono al velodromo Vigorelli, prima di toccare anche Genova e Roma. Cinquant'anni dopo i Fab Four e i volti dei loro fan immortalati durante quella storica giornata sono protagonisti di una mostra fotografica allestita presso l'associazione Chiamamilano, dal 24 giugno al 5 luglio con ingresso gratuito.

Mezzo secolo dopo, ci riportano a quei momenti fotografie e memorabilia presentati a Milano, dal 24 giugno al 5 luglio, nella mostra "I Beatles in Italia. 1965 – 2015: 50 anni dall'unica tournée italiana", presso l'associazione Chiamamilano.

L'esposizione è stata resa possibile grazie al contributo del collezionista Umberto Buttafava e ad alcuni materiali unici forniti dalla famiglia Wachter; allestimento e progetto grafico sono degli architetti Marcella Ricci e Maria Pietrogrande. Quel tour fu organizzato da un esponente di spicco del panorama culturale italiano, Leo Wachter, padre di innumerevoli iniziative legate al mondo dello spettacolo. A festeggiare l'anniversario saranno presenti musicisti, alcuni dei quali presero parte al live, attori e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, che erano tra il pubblico il giorno di quella storico concerto.

Durante la serata d'inaugurazione, il 24 giugno, in consolle ci sarà Alessio Granata, fondatore del progetto Twist and Shout, l'evento che ha portato decine di migliaia di persone in tutta Italia ed in Europa a rivivere le atmosfere degli anni '50 e '60. Nella prima giornata le Poste Italiane saranno presenti con un annullo commemorativo dalle ore 16.

"I Beatles in Italia. 1965 – 2015: 50 anni dall'unica tournée italiana"

Dal 24 giugno al 5 luglio 2015; tutti i giorni dalle 12 alle 20. Ingresso libero

presso l'associazione Chiamamilano, via Laghetto 2, Milano

Per informazioni: 02.76394142, chiamamilano@chiamamilano.it