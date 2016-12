31 ottobre 2014 Milano, la Linea 1 della Metropolitana festeggia i cinquant'anni con una mostra Il 1° novembre la "rossa" celebra il suo compleanno per tutta la città: dal tunnel "emozionale" in Piazza Castello all'esposizione "Milano SottoSopra" all'Expo Gate Tweet google 0 Invia ad un amico

15:56 - Il Primo Novembre 1964 nasceva la prima metropolitana d'Italia: la Linea 1 della città di Milano. Quel giorno i primi due vagoni della "rossa" attraversarono la città da piazzale Lotto a Sesto Marelli. Per celebrare il cinquantesimo compleanno del metrò, sono stati organizzate varie iniziative: dal tunnel "emozionale" in Piazza Castello alla mostra "Milano SottoSopra" che esporrà all'Expo Gate scatti d'annata del cantiere e della storia della Linea 1.

Nel 1964 la Linea 1 della Metropolitana di Milano collegava piazzale Lotto a Sesto Marelli con un percorso di 21 stazioni e una lunghezza totale di 12,5 chilometri. Cinquant'anni dopo le fermate della "rossa" sono diventate 38, per una lunghezza di quasi 27 chilometri e circa 500.000 passeggeri al giorno trasportati.



Dalla Milano del boom economico a quella "tentacolare" del 2014, il "viaggio" della Linea 1 viene celebrato con "Milano SottoSopra", una mostra fotografica itinerante che ripercorre, attraverso immagini tratte dall'archivio storico di MM (Metropolitane Milanesi), le trasformazioni temporanee del paesaggio urbano e quel "mondo" sotterraneo svelato dai grandi lavori di scavo che misero sottosopra la città dal 1957 al 1964. "Per realizzare questa grande opera - ha dichiarato il Presidente di MM, Davide Corritore - fu infatti fondamentale il contributo dei milanesi, che convissero per anni pazientemente con i cantieri e che parteciparono fattivamente alla realizzazione della metro sottoscrivendo un prestito obbligazionario che ne consentì il finanziamento".



Per festeggiare il compleanno del metrò il Comune, Atm e Mm hanno organizzato anche altre iniziative sparse in diversi luoghi della città. In Piazza Castello, ad esempio, è stato predisposto un tunnel "emozionale" che con materiale video dell'epoca racconterà la storia della nascita della Linea 1. Inoltre è stato realizzato e messo in vendita un nuovo biglietto "speciale", dedicato all'anniversario. Nella giornata di Ognissanti, poi, nei vagoni e nei mezzanini delle fermate di San Babila, Duomo, Cairoli e Cadorna sono state previste delle "incursioni" di teatro, danza e musica.