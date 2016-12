Fox compie cento anni: un viaggio dietro le quinte dei suoi più grandi successi

Nasceva nel 1915 uno dei più grandi colossi della cinematografia internazionale, la Fox Film Corporation. A cento anni di distanza e con un ampio catalogo di film indimenticabili alle spalle, la Major festeggia il suo centenario con una mostra, #100AnniFox, allestita presso lo WOW SPazio Fumetto di Milano, dal 10 al 31 luglio. Un percorso fotografico che raccoglie immagini recuperate dagli archivi della 20th Century Fox, celebrando così alcuni tra i film più amati e premiati della sua storia. Dai grandi classici, due su tutti Cleopatra e Frankenstein Junior, ai kolossal moderni come Titanic, la mostra raccoglie scene, attori e registi che hanno scritto la storia del cinema. Un'occasione per rivivere le emozioni che le pellicole della Fox hanno regalato, ma anche per spiare da vicino i grandi divi del cinema: Marylin Monroe, Leonardo Di Caprio, Johnny Depp e molti altri.