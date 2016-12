16 ottobre 2014 Da Greta Garbo a Frida Kahlo, passando per Claude Monet: i ritratti di Nickolas Muray Il Palazzo Ducale di Genova ospita oltre 200 ritratti del fotografo che ha fattola storia, ispirando Diane Arbus, Annie Leibowitz e Irving Penn Tweet google 0 Invia ad un amico

11:42 - Nell'agosto del 1913 Miklos Murai arriva da Budapest a Ellis Island. Il suo patrimonio è costituito da 25 dollari, un frasario di inglese e molta determinazione. Aggiunta una ipsilon al cognome e cambiato il nome in Nickolas, in pochi anni grazie al suo stile si trova a lavorare per Harper's Bazaar, celebre rivista americana. Poi arriva Vanity Fair, che lo manda a ritrarre i più famosi personaggi del tempo. Marilyn Monroe, Greta Garbo, Charlie Chaplin, Marlene Dietrich, fino a Claude Monet, che Nickolas riesce a ritrarre l'anno prima della morte.

Per Muray "non ogni posa, non ogni espressione è un'immagine: bisogna aspettare quella giusta, e riconoscerla quando arriva". I suoi non sono soggetti ma ospiti, che intrattiene con la sua personalità brillante per non far capire loro quando sarà il momento di scattare. Ed effettivamente, grazie ad un otturatore silenzioso, gli ospiti sono ignari di essere ritratti.



Ma Muray è un innovatore anche dal punto di vista tecnico: nel 1931 pubblica la prima fotografia a colori naturali su una rivista americana. Fino ad allora le immagini erano dipinte a mano dagli illustratori, ma la crisi economica del '29 lo costringe a ripensare il proprio lavoro. Attraverso le conoscenze acquisite durante gli studi a Budapest, sviluppa una tecnica che lo consacra fotografo commerciale nella nascente America dei consumi. "Quello che voi sognate, noi lo fotografiamo" disse all'apice del successo.



Fra i circa diecimila ritratti che eseguì fra gli anni '30 e '40, spiccano quelli di Frida Kahlo, compagna e amica di una vita. Nickolas conobbe l'artista messicana nel 1931. La loro relazione sopravvisse al terzo matrimonio di Muray e alla fine di quello di Frida ma, quando lei risposò il marito invece di Nickolas, finì. "Il mio intero io sarà eternamente grato per la felicità che la metà di te così generosamente gli ha dato" le scrisse.



Nickolas Muray. Celebrity Portraits

a cura di Salomon Grimberg

16 ottobre - 6 febbraio

Genova, Palazzo Ducale

per informazioni: www.mostramuray.it/