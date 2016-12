26 febbraio 2015 "Mi considero una fotografa, niente di più" L'arte "libera" degli scatti di Tina Modotti Il Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri di Verona ospiterà fino all'8 marzo 2015 una mostra dedicata alle opere dell'artista italiana Tweet google 0 Invia ad un amico

10:44 - Fotografa, attrice, musa di artisti e poeti, attivista politica: Tina Modotti è stata una delle personalità più eclettiche del panorama artistico del secolo scorso. Una "girovaga" per scelta che emigrò all'età di sedici anni in America e successivamente in Messico, dove produsse i suoi primi scatti importanti. Fino all'8 marzo 2015 il Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri ospita la mostra dedicata alle sue opere in bianco e nero.

"Sempre, quando le parole 'arte' e 'artistico' vengono applicate al mio lavoro fotografico, io mi sento in disaccordo. Mi considero una fotografa, niente di più. Se le mie foto si differenziano da ciò che viene fatto di solito in questo campo, è precisamente perché io cerco di produrre non arte, ma oneste fotografie, senza distorsioni o manipolazioni". A scrivere queste parole è stata la stessa Tina Modotti nel libro di Susan Sontag Sulla fotografia. Quasi un manifesto della sua concezione della creatività, che la portò a considerare la fotografia non come "arte", appunto, ma come un mezzo qualitativamente valido per raccontare al mondo gli infiniti aspetti della vita..



Nata a Udine nel 1896, Tina si trasferisce appena sedicenne in America per raggiungere il padre, emigrato a San Francisco. Nel 1918 sposa il pittore Roubaix "Robo" de l'Abrie Richey, grazie al quale conosce il fotografo Edward Weston. Nel giro di un anno, la Modotti divenne la sua modella preferita e, nell'ottobre 1921, sua amante. Poi il viaggio in Messico e l'iscrizione al Partito Comunista Messicano. La relazione con Weston ha permesso alla Modotti di affinare le sue capacità fotografiche fino a diventare una professionista di fama internazionale. L'apice della sua carriera lo raggiunse nel con una mostra che passò alla storia come "la prima mostra fotografica rivoluzionaria in Messico". Dopo aver "girovagato" tra Russia, Francia e Spagna, Tina tornò nella sua patria adottiva, dove morì il 5 gennaio 1942 in circostanze "sospette".



La mostra al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri realizzata da Cinemazero ripercorre l'intera vita di Tina Modotti e ne ricostruisce sia la sua singolare vicenda artistica – dall'esperienza come attrice di teatro e di cinema in California all'attività di fotografa nel Messico post-rivoluzionario degli Anni Venti – sia la sua non comune vicenda umana.