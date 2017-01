Slobo & Golem e ControNatura, le nuove uscite Panini arrivano in libreria

ControNatura - La serie a fumetti in tre volumi pubblicata da Panini Comics , è scritta, disegnata e colorata da Mirka Andolfo (Sacro/Profano, Dylan Dog, Bombshells). Protagonista della storia è Leslie, maialina che vive in un mondo popolato da animali antropomorfi dove il governo interviene nella sfera personale dei cittadini, fino a decidere quali rapporti sono considerati sbagliati, contronatura. Una saga attesissima fin dai primi rumors, ricca di mistero, sensualità e un pizzico di fantasy che, per il primo numero, arriva anche in edizione speciale con copertina variant realizzata dal maestro Milo Manara . Leslie è una maialina semplice, ama il sushi ed è costretta a fare un lavoro che odia. Vive con Trish , la sua migliore amica, e sogna per sé qualcosa di diverso. Ma i sogni possono essere pericolosi se a popolarli è un lupo che ti turba e se al tuo risveglio cominci a sentirti osservata… Un mondo difficile, quello di Leslie, dove il governo incentiva i cittadini a riprodursi il prima possibile con sgravi fiscali e mediante un programma che mira a trovare l’anima gemella incrociando le affinità degli esseri viventi. Mirka Andolfo, talento napoletano che ha conquistato la DC Comics, affronta con coraggio temi complessi come la libertà sessuale, i modelli della bellezza femminile a cui aderire e le questioni razziali con una storia ambientata in un mondo diverso, eppure tanto simile al nostro. L'opera dell'autrice partenopea è arricchita da una copertina alternativa realizzata dal maestro del fumetto Milo Manara, che con la sua firma consacra il successo dell' Andolfo.

Slobo & Golem, la coppia di killer più politicamente scorretta del fumetto italiano 1 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa Slobo & Golem, la coppia di killer più politicamente scorretta del fumetto italiano 2 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa Slobo & Golem, la coppia di killer più politicamente scorretta del fumetto italiano 3 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa Slobo & Golem, la coppia di killer più politicamente scorretta del fumetto italiano 4 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa Slobo & Golem, la coppia di killer più politicamente scorretta del fumetto italiano 5 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa Slobo & Golem, la coppia di killer più politicamente scorretta del fumetto italiano 6 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa Slobo & Golem, la coppia di killer più politicamente scorretta del fumetto italiano leggi dopo slideshow ingrandisci

Slobo & Golem - Hanno conquistato i lettori con Don Zauker e stregato il pubblico dell'edicola con Nirvana. Ora l'irriverente duo del fumetto italiano composto da Emiliano Pagani (sceneggiatore) e Daniele Caluri (disegnatore) torna in libreria con il primo volume della collana spin-off Nirvana Leaks, dedicato a Slobo & Golem. Il volume racconta le origini dell'amicizia della coppia di killer più spietata, improbabile e politicamente scorretta della storia. Vagamente ispirati ai personaggi di Pulp Fiction Vincent Vega e Jules Winnfield, i protagonisti di questa storia odiano la violenza gratuita e per questo si fanno pagare.



Slobo e Golem sono due spietati sicari al soldo del boss del crimine Carlos “Occhionero” Ronson. Insieme formano una perfetta macchina di distruzione, mutilazione, tortura e umiliazione. Nelle pagine di questo numero i lettori scopriranno dove il loro rapporto affonda le radici e verranno catapultati in Bosnia, anno 1995, quando Fausto Borchioni (Golem) viene incaricato di seguire Slobo nella ricerca della sua famiglia. È così che i due scoprono di essere una coppia micidiale che, tra aneddoti assurdi e battute ad alto tasso di satira, accompagna il lettore dalla storia alle rubriche d’appendice.



Approfondimenti fondamentali per comprendere concetti importanti come le regole del Codice di virilità maschile o semplicemente per scoprire il metodo più efficace per “eliminare” i contatti inutili su Facebook. Apparsi per la prima volta tra le pagine di Nirvana, serie a fumetti di Pagani e Caluri pubblicata da Panini Comics dal 2011 al 2015, Slobo e Golem diventano protagonisti della prima incarnazione dello spin-off Nirvana Leaks, il cui secondo volume è atteso per l’autunno del 2017.