Sla: il male oscuro del pallone rimasto ancora senza un perché

Persa, purtroppo. Come l'hanno persa o sono destinati a perderla tutti i compagni che ha avuto prima e dopo in una squadra ormai senza tempo, senza un luogo e soprattutto senza un perché, se un perché esiste. Una ragione che ha provato a cercare Massimiliano Castellani, spoletino doc capo dello sport di "Avvenire", ma soprattutto "bracconiere di storie" di sport, di cultura, di vita insomma. E la sua battuta di caccia in una delle facce più scure del pianeta calcio è finita in "Sla, il male oscuro del pallone", volume che raccoglie le vicende di eroi e non eroi degli stadi (ma anche dei palazzetti, o di altri terreni dove dovrebbe abitare solo la gioia dello sport) e da cui si spremono dolore e dignità, sofferenza e caparbio attaccamento all'esistenza, la solitudine figlia della rassegnazione delle istituzioni, non certo delle vittime e delle loro famiglie.



Tutti i calciofili - e non solo - si sono commossi di fronte al coraggio di Stefano Borgonovo o di Gianluca Signorini, la cui gloria sportiva non è forse servita ad accendere la luce su tutti gli altri casi che hanno morso colleghi molto meno noti, ma sì quella di Castellani e soprattutto sì quella di un giudice diventato famoso proprio tramite le gazzette sportive: Michele Guariniello, la sua grande indagine sul doping, quel doping che - senza mezzi termini e tramite un certosino lavoro di inchiesta, di documentazione - si sospetta potere essere la causa o una delle cause di una piccola strage silenziosa in atto da troppo tempo all'ombra degli stadi: la media dei malati di Sla del calcio italiano è superiore di 6 volte a quella dei soggetti universali. Un caso? Tutto è possibile, una risposta ancora non c'è. Eppure tutto sembra anche così poco possibile, a cominciare da quelle strane farmacie nascoste nelle sedi o nei centri di allenamento, da quei medicinali e quelle cure - come i raggi Roentgen che portarono l'ex Fiorentina Beatrice da una pubalgia a una letale leucemia - che per molti anni sono rimaste sconosciute e quindi incontrollate.



E' una gran brutta partita quella che racconta "Sla", di quelle a cui non vorresti mai assistere. Ma c'è, esiste, e si continua a giocare, in uno stadio troppo silenzioso, quello dell'opinione pubblica formata dai milioni che il calcio lo amano incondizionatamente. Borgonovo se ne è andato, ci si è asciugati le lacrime, la vita e i calendari di campionato sono continuati, la "Stronza" che lo ha ucciso è stata messa in un cassetto nella inconfessabile attesa di vederla nuovamente abbinata a un volto da figurina. Ma le brutte partite, ogni tanto, è meglio guardarle anche quando non sono in diretta, meglio provare a capire a mente fredda perché così brutte risultano. Questo libro è buono per conoscere, e soprattutto per ricordare, esercizi giusti, non solo utili.





Massimiliano Castellani

SLA - Il male oscuro del pallone

Goalbook Edizioni

info@goalbookedizioni.it

Pagg. 200, euro 14,00