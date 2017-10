Siti Unesco, Lombardia regione leader in Italia

Siti Unesco - Dall’archeologia preistorica e industriale alla pittura, passando per le bellezze naturali e architettoniche: ce n’è per tutti i gusti. La regione ospita anche il primo sito italiano inserito nella World Heritage List (Whl) , la lista delle aree tutelate. Si tratta delle incisioni rupestri della Val Camonica alle quali, nel corso degli anni, si sono aggiunti i riconoscimenti degli altri siti. Mura di Bergamo - Anche uno dei due ultimi riconoscimenti - che confermano l’Italia il Paese al mondo con il maggior numero di siti - vede protagonista il territorio lombardo: le mura di difesa di Bergamo fanno, infatti, parte del nuovo sito transnazionale “Opere di difesa veneziane tra il XVI e il XVII secolo: Stato di Terra - Stato di mare occidentale", presentato nel 2016 dall'Italia insieme con Croazia e Montenegro. Candidature - In ballo per la regione anche altre nuove importanti candidature: il progetto della Civiltà dell’acqua lombarda (che raggruppa le grandi opere idrauliche e irrigue diffuse su tutto il territorio), il riconoscimento del tratto della via Francigena - che coinvolge le province di Lodi e Pavia - e il progetto del patrimonio alimentare alpino .

Industria culturale - In Lombardia si concentra oltre un quarto del valore aggiunto prodotto dall'industria culturale in Italia e il 23% degli occupati. Al secondo posto si piazza il Lazio con 14,8 miliardi di valore aggiunto e 204 mila addetti.



Non solo Milano - Non è solo Milano a spiccare. Il capoluogo conferma il suo ruolo strategico a livello regionale e nazionale, mantenendo il primo posto tra le province italiane sia per valore aggiunto (14,6 miliardi) che per numero di occupati (189 mila) davanti a Roma. Ma tra le prime venti province per incidenza del settore sul totale dell’economia locale altre sei sono in Lombardia: Monza e Brianza sesta, poi Como, Lecco, Varese, Cremona e Bergamo.



Un motore dell’economia nazionale - A livello nazionale, il sistema produttivo culturale e creativo vale il 6% del pil del 2016. Ha prodotto complessivamente 89,9 miliardi di euro (+1,8% rispetto all'anno precedente) e ha contribuito a un aumento dell'occupazione dell'1,%, dando lavoro a un totale di 1,5 milioni di persone (il 6% degli occupati in Italia). Se si considera tutto l'indotto e i settori che beneficiano delle attività culturali, il volume d’affari generato quasi si triplica, arrivando a 250 miliardi.



Turismo - Tra i settori che beneficiano maggiormente del patrimonio artistico-monumentale e creativo italiano c’è il turismo. Il binomio cultura e turismo in Lombardia incide per il 47% della spesa turistica, per un totale di 3,8 miliardi. Al secondo e terzo posto, rispettivamente, il Veneto (con 3,6 miliardi) e il Lazio (con 3,5 miliardi).