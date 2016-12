Silvia Ziche e Tito Faraci ci riportano all'¡Infierno! con i loro disegni

10:00 - Una delle coppie più affiatate e amate del fumetto italiano torna a raccontarci una non troppo Divina Commedia, in un viaggio dall’Inferno al Paradiso, con una sosta in Purgatorio.

Nel 1999 Silvia Ziche e Tito Faraci firmarono insieme ¡Infierno!, la spassosa storia dell’anima dannata di un boss mafioso capace di metter a ferro e fuoco persino gli anfratti più oscuri degli inferi. Oggi, i due capisaldi dell’innovazione disneyana – tra i primi a introdurre nuovi temi, personaggi e filoni narrativi fino ad allora impensabili nelle storie di Topi e Paperi – tornano a duettare nel secondo, attesissimo capitolo, per un volume inedito che raccoglie il primo e il secondo episodio.



Nessun dialogo, nessuna didascalia. Soltanto immagini, per condurre il lettore in una storia piena di comicità, ironia, avventura e colpi di scena. Una sfida che i due autori avevano già affrontato nel ’99, e che ora vincono nuovamente con il secondo capitolo, dove tornano i due diavoli sbirri, con il loro mostrino al guinzaglio, in una storia che comincia negli inferi e prosegue un po' più su (ma non troppo).



Inviati per punizione a lavorare in Purgatorio, riescono a infilarsi in un grosso guaio. E per uscirne dovranno impegnarsi in una pericolosa caccia all’uomo. Anzi, alla donna. Scoprendo segreti che scottano più delle fiamme dell'Inferno.



Tito Faraci (1965), uno dei più noti sceneggiatori di fumetti, ha lavorato per “Topolino”, “PK”, “Dylan Dog”, “Tex”, “Diabolik” e “Spider-Man”. Ha creato Brad Barron per Sergio Bonelli Editore e l’antologia Topolino Noir per Stile libero Einaudi. Tra i riconoscimenti ricevuti, il Premio Gran Guinigi a Lucca come Miglior Sceneggiatore.



Silvia Ziche (1967), firma storica di Disney ltalia, collabora a “Donna Moderna”. Ha disegnato per “Linus”, “Cuore”, “Smemoranda”, “Topolino”, “Comix”, “Musica”. Per Rizzoli Lizard, Prove tecniche di megalomania (2009), Lucrezia (2010), Lucrezia e Alice a quel Paese (2013), Lucrezia, dieci anni e non sentirli (2014).



