La strana vita di Alan Turing? Un Enigma

Enigma non è solo il codice attraverso il quale i militari tedeschi comunicavano durante la Seconda guerra Mondiale. Enigma, forse, è anche la vita dell’uomo che ha decifrato quel codice, Alan Turing. Timido e lento alle elementari, inventore dell’intelligenza artificiale, omosessuale e costretto alla castrazione chimica negli anni ’50, Alan Turing è stato raccontato da una graphic novel che ripercorre le tappe di una tra le vite più interessanti del XX Secolo, finita con un morso ad una mela avvelenata con la quale lo scienziato si suicidò nel 1954.

GLI AUTORI:

Tuono Pettinato (Andrea Paggiaro, 1976) è tra i più quotati giovani autori di fumetto italiani. Firma la serie "I Ricattacchiotti", pubblicata settimanalmente da "Repubblica XL", ha collaborato con “ANIMALs” e fa parte del collettivo creativo dei SuperAmici, con il quale ha creato la rivista a fumetti “Hobby Comics” e “Pic Nic”, primo free press italiano dedicato al mondo del fumetto. Per Rizzoli Lizard ha già pubblicato Garibaldi – Resoconto veritiero delle sue valorose imprese ad uso delle giovini menti.

Francesca Riccioni, livornese, laureata in Fisica, ha conseguito il Master in Comunicazione della Scienza della Sissa con indirizzo editoriale. Dopo una tesi di ricerca sulla storia delle simulazioni numeriche, comincia a lavorare a Milano per la linea universitaria di Zanichelli. Passa poi a Ghisetti & Corvi e collabora con Pearson. Blogger di lifestyle e culture sotterranee, ha scritto e curato il fumetto "Galileo! Un dialogo impossibile con Tuono Pettinato", pubblicato in occasione di una mostra della Ludoteca Scientifica di Pisa. Scrive di arte sotto lo pseudonimo Francesca Holsenn.