Sessant'anni di amore e nozzeprotagonisti ne "La casa de matrimoni"

11 novembre 2014 Sessant'anni di amore e nozze

protagonisti ne "La casa de matrimoni" Il romanzo della wedding blogger di Tgcom24 Chiara Besana racconta com'è cambiato il modo di dirsi sì Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:00 - Cinque matrimoni, cinque storie d’amore, di passione e di vita che attraversano gli ultimi 60 anni di storia italiana. Il romanzo di Chiara Besana "La casa de matrimoni" (Valentina Edizioni, 216 pagine, 14 euro) appartiene al vissuto di tutti noi e racconta come, sullo scenario degli avvenimenti del nostro Paese dal Dopo Guerra a oggi, sia cambiato il modo di dirsi sì.

Ecco quindi la risposta a chi non crede nell’amore coniugale o a chi in questi anni, frastornato dalla moda dei wedding planner o dal turbinio del cake design, ha dimenticato il vero significato di un grande amore dopo il sì e di cosa questo rappresenta all’interno della nostra società.



Per queste cinque coppie il matrimonio è a volte riscatto sociale, altre ancora il coronamento di una vera e propria favola d’amore. Ecco com’è cambiato il matrimonio negli ultimi 60 anni di storia italiana attraverso cinque racconti di storie vere della famiglia dell’autrice.



Il romanzo contiene una prefazione di Giuliana Parabiago (direttore di Vogue Sposa e Vogue Bambini) e le illustrazioni di Sara Vivan.



Chiara Besana è una giovane giornalista italiana che si occupa di costume. Dal 2009 cura il blog Tgcom24 Oggi Sposi. Volto di trasmissioni televisive dedicate al mondo del wedding e non solo sui canali satellitari, di cui è anche autrice, è stata la prima a parlare del settore con un linguaggio fresco, vivace e moderno sul web, anticipando una tendenza ormai diffusa. Nel 2011 ha fondato il periodico Oggi Sposi-La rivista, di cui è direttore responsabile. Attualmente una delle voci più autorevoli in fatto di matrimoni ha portato la sua esperienza giornalistica in un settore che l’ha nominata prima wedding blogger d’Italia.

Leggi un capitolo in anteprima. Se non visualizzi il testo, clicca qui.