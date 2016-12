Scene di vita israeliana nel graphic novel di Asaf Hanuka

10:23 - Asaf Hanuka è marito, padre, illustratore, blogger. Vive a Tel Aviv, ma la sua esistenza potrebbe appartenere a qualunque metropoli del mondo. Con una tavola a settimana, da oltre cinque anni riflette sul suo blog a fumetti di ciò che gli succede, dell'ipocrisia della politica e della guerra, della difficoltà di tenere insieme una famiglia, della lotta impari per accettare le proprie meschinità. Arriva in Italia "K.O. a Tel Aviv", il primo volume della raccolta del suo blog "The Realist ".



Nato nel 1974, Asaf Hanuka ha frequentato la scuola del fumetto Èmile Cohl di Lione. Autore di numerose opere, è autore di fama internazionale. Collabora con Rolling Stone, Fortune, New York Times, Time, Wall Street Journal, Forbes, Newsweek. Sposato con l'illustratrice Hilit Shefer, abita a Tel Aviv, dove lavora come insegnante di illustrazione e fumetti.



Sfoglia un'anteprima del volume. Se non visualizzi le tavole, clicca qui.

