Samantha Cristoforetti: "Un astronauta deve avere anche il senso dell'ironia"

Ad accogliere sul palco Astrosamantha il direttore del museo Fiorenzo Galli e Luca Reduzzi, curatore dell'area del museo dedicata allo spazio e all'astronomia che ospita proprio in questo periodo una mostra fotografica dedicata alle donne nello spazio.



In platea ad applaudirla un pubblico variegato: dai bambini con la testa piena di curiosità sulla vita a bordo di un'astronave agli specialisti di settore, dai ragazzi delle scuole superiori venuti a Milano per le olimpiadi di robotica fino agli appassionati di osservazioni spaziali. Dopo aver rivisto le immagini della partenza per la missione "uno dei momenti più felici della mia vita" la Cristoforetti si è prestata sorridente alle domande del pubblico, in special modo a quelle dei più piccoli.



Donne e spazio, quanto pesa ancora la differenza di genere in questo ambiente?

Si è posta molta enfasi su questo tema, sulla storia della prima astronauta italiana, ma davvero non c'è più niente da dimostrare. Se si varcano i confini nazionali e si guarda alla storia dell'astronautica ci si rende conto che io non ho fatto niente che non abbiano già fatto molte altre donne in passato.



Sono passati quasi tre anni dalla tua avventura nello spazio. Ora che hai i piedi a terra di cosa ti stai occupando?

Insieme ad altri colleghi mi sto occupando della gestione di un villaggio lunare vicino a Colonia. Stiamo cercando di creare un ambiente che simuli le condizioni della superficie lunare, come per esempio l'illuminazione. Ai poli i raggi solari arrivano molto bassi e bisogna essere preparati a questo tipo di ambiente, sia per le missioni con i robot che con gli astronauti.



E' quindi in programma la creazione di una base sulla superficie lunare?

Sicuramente, anche se si cerca sempre di concepire progetti semplici e flessibili. Partiremo con un habitat nell'orbita lunare, in seconda battuta invieremo robot sulla Luna, comandati da questo habitat. Il terzo step è invece arrivare a missioni sulla superficie.



Com'è concepita la base sulla superficie lunare?

In questo momento stiamo ragionando su una base mobile. Una sorta di camper che possa ospitare gli astronauti, ma che possa poi spostarsi autonomamente in un'altra zona della Luna a missione conclusa per accogliere i nuovi astronauti.