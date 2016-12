3 febbraio 2015 Salta la copertina di Topolino dedicata alla strage di Charlie Hebdo Annunciata sul profilo Facebook del settimanale, è stata poi sostituita da una più anonima. La Panini: "Quell'immagine era solo un'ipotesi". Delusione dei fan Tweet google 0 Invia ad un amico

10:32 - Niente copertina di Topolino per commemorare la strage a Charlie Hebdo: quella realizzata al disegnatore Stefano Turconi e pubblicata dalla pagina Facebook ufficiale del settimanale italiano non sarà in edicola mercoledì. Al suo posto, un Pippo fotoreporter senza riferimento alla cronaca. E dopo la delusione dei lettori sui social network, la Panini, casa editrice del settimanale, spiega che quella copertina "era solo un'ipotesi".

Si trattava di una copertina nella quale Topolino e Paperino, con una matita in mano, erano circondati dai personaggi più disparati, di diverse etnie e nazionalità.



E alla delusione dei fan, che sulla pagina Facebook si chiedono che fine abbia fatto quell'immagine che ha lasciato poi il posto a un anonimo Pippo, la Panini Comics risponde con un comunicato: "La copertina del settimanale Topolino, circolata in questi giorni in Rete sui principali siti di informazione e attribuita all'uscita n.3089 del 4 febbraio 2015, non corrisponde all'immagine definitiva selezionata tra una serie di creatività preparata all'uopo di cui l'immagine divulgata faceva parte. Il numero in oggetto, infatti, si presenterà nelle edicole con una creatività differente. La scelta di non pubblicare la creatività erroneamente circolarizzata è stata determinata dalle modalità di utilizzo dei personaggi del settimanale".



Insomma, quella dedicata a Charlie Hebdo non sarebbe mai stata la copertina ufficiale, ma solo una delle diverse bozze che vengono normalmente preparate e tra le quali poi si sceglie la versione definitiva. Ma i lettori e i fan di Topolino, a quanto pare (e a quanto dicono sul social) avrebbero preferito quell'omaggio a Charlie Hebdo che non vedrà mai la luce.