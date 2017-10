Russia, spuntano i distributori automatici di like

"Welcome to the new age of capitalism" E' una delle frasi conclusive del video prodotto da Vasily Sonkin per mostrare la funzionalità delle nuovissime macchine automatiche installate in un centro commercale di Mosca e in diverse altre vie della città. Come mostrato nella clip promossa su Twitter, tali macchinari permetterebbero di acquistare numerosi like per le proprie foto su Instagram. Pare che con 100 rubli russi - l'equivalente di circa 1,50 euro - sia possibile ottenere in meno di un minuto 200 like, che nel caso del filmato provengono in gran parte da utenti brasiliani.