Rosanna Lambertucci racconta i due anni a fianco dell'ex marito malato

15:19 - “Mi sono precipitata in via dei Cappellari, a casa tua: per fortuna avevo le chiavi. Tu eri lì, a letto, immobile: non ti muovevi, non parlavi. Avevi gli occhi aperti e fissavi su di me il tuo sguardo, con un’espressione che sembrava voler dire: ‘Non lo so che cosa sta succedendo’.”



Quel maledetto giorno di settembre Rosanna Lambertucci intuisce che Alberto ha un problema molto serio e che non c’è nemmeno un minuto da perdere, nemmeno il tempo di aspettare l’ambulanza. Dopo poco arriverà la diagnosi: emorragia cerebrale.



Ciò che Rosanna non può intuire è che la via crucis dell’ex marito non finirà lì... Durerà ancora due lunghi e durissimi anni, ma si rivelerà un’esperienza totalizzante di condivisione e tenerezza senza fine.



In quel lungo periodo di malattia, come per miracolo, tutte le distanze fra i due scompariranno. Le parole che erano mancate nel loro matrimonio e soprattutto all’epoca della separazione, vent’anni prima, troveranno finalmente uno spazio di condivisione inaspettato e profondissimo.



"E sono corsa da te" è il racconto vero e appassionante di una vicenda che, pur con il suo enorme carico di fatica e dolore, parla di amore e speranza. L’autrice di questo libro ha sospeso ogni impegno lavorativo per accudire, giorno dopo giorno, una delle persone più importanti della sua vita. Un impegno non dovuto, non scontato, che l’ha ripagata con una moneta spirituale di inestimabile valore.



Fanno così centinaia di migliaia di persone che, in silenzio, lottando contro mille difficoltà, dedicano una parte della loro esistenza a sostenere un padre, una madre, un marito, una moglie, un compagno, un figlio. Questo libro si rivolge a loro perché contiene anche una serie di suggerimenti utilissimi a chi si ritrova in quella situazione: come organizzarsi, se e come informare il proprio caro del quadro clinico, quali aiuti sono dovuti e quali invece devono essere attivati privatamente e tanti altri piccoli ma decisivi dettagli.



Un’esperienza di terapia del dolore nella testimonianza di chi si occupa di benessere da una vita.



Rosanna Lambertucci

E sono corsa da te

Mondadori

Euro 17

Pagine 120