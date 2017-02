Roma, morto Massimo Fagioli: psichiatra dell'Analisi collettiva

E' morto a Roma Massimo Fagioli, psichiatra dell'Analisi collettiva. Lo annuncia la casa editrice L'Asino d'oro. Aveva 85 anni, era nato a Monte Giberto, in provincia di Ascoli Piceno, nel 1931. Fagioli, autore di oltre 20 libri, era famoso in particolare per "Istinto di morte e conoscenza", il suo capolavoro teorico. Ha avuto anche un lungo sodalizio, poi interrotto, con il regista Marco Bellocchio.