Roma, l'ultimo LaChapelle in mostra

Lasciatevi travolgere dallo shock emotivo che provoca David LaChapelle nell'ampia retrospettiva che il Palazzo delle Esposizioni di Roma dedica al fotografo statunitense, quindici anni dopo l'ultima. Aperta fino al 13 settembre, conta circa cento opere; tra queste, alcune inedite, altre per la prima volta in un museo e molte di grande formato. L'esposizione è incentrata sui lavori a partire dal 2006, anno di produzione della monumentale serie intitolata "The Deluge", "Il Diluvio", punto di svolta artistica dopo la visita alla Cappella Sistina.

Roma è stata una città fondamentale nella carriera artistica di LaChapelle. Nel 2006, infatti, durante un soggiorno nella Capitale, visitò privatamente la Cappella Sistina e la sua sensibilità artistica fu scossa dalla bellezza e dalla potenza dell'arte romana, a tal punto da imprimere una svolta alla sua produzione.

La mostra al Palazzo delle Esposizioni è concentrata sui lavori realizzati a partire dal 2006, anno di produzione della monumentale serie intitolata "The Deluge", "Il Diluvio", che segna un punto di svolta profonda nel lavoro di David LaChapelle. Con la realizzazione di "The Deluge", ispirato al grande affresco michelangiolesco della Cappella Sistina, LaChapelle tornò a concepire un lavoro con l'unico scopo di esporlo in una galleria d'arte o in un museo e non da destinare alle pagine di una rivista di moda o a una campagna pubblicitaria.

L'esposizione, a cura di Gianni Mercurio, ospita circa cento opere, tra cui anche una selezione di opere precedenti a "The Deluge" (ritratti di celebrità del mondo della musica, della moda e del cinema, scene con tocchi surrealisti basati su temi religiosi, citazioni di grandi opere della storia dell'arte e del cinema), oltre a una rassegna di filmati che, attraverso i backstage dei suoi set fotografici, ci illustra il complesso processo di realizzazione e produzione dei lavori dell'artista americano, ritiratori in un'isola selvaggia nel mezzo del Pacifico.

David LaChapelle. Dopo il Diluvio

Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale 194, Roma

Dal 30 aprile al 13 settembre 2015

Orario: martedì, mercoledì, giovedì, domenica: 10-20; venerdì, sabato: 10-22.30. Chiuso lunedì

Biglietti: tariffa intera € 12,50; tariffa ridotta € 10