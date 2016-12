Roma, è morto il giornalista e scrittore Ermanno Rea

Uno dei suoi scritti più noti è senz'altro "La dismissione": storia dello smantellamento dell'acciaieria Ilva di Bagnoli, simbolo di una Città che cercava nell'industrializzazione la via per affrancarsi dal sottosviluppo economico. Una storia di speranze, in parte tradite.



Importante anche l'impegno politico dell'autore. Sempre vicino a posizioni di sinistra, il 4 marzo del 2014 si era candidato alle Elezioni europee con la lista "L'altra Europa con Tsipras", a sostegno di Alexis Tsipras, leader della sinistra radicale greca (SYRIZA). Da capolista nella circoscrizione Italia Meridionale, aveva ottenuto 11 mila preferenze senza però essere eletto.